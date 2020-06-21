اخبار العالم

العطاس يتقدم بالشكر للسفي البريطاني لدي اليم على جهوده وجهود الحكومة البريطانية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العطاس يتقدم بالشكر للسفي البريطاني لدي اليم على جهوده وجهود الحكومة البريطانية والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020

استقبل صباح اليوم الأحد  الرئيس حيدر ابوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من السفير البريطاني السيد مايكل ارون  لدى اليمن وقد تناول الحديث الاوضاع الراهنة في اليمن وبالذات التوترات  في الجنوب   الناتجة عن التلكوى والتأخير في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5نوفمبر 2019 وعدم تطبيع الاوضاع في المحفاظات المحررة.

 

Advertisements

وقد تمخض الحديث المطول بين دولته وسعادة السفير البريطاني  على اهمية  وسرعة تشكيل حكومة بمشاركة المجلس الانتقالي  الجنوبي والقوى السياسية الفاعلة  وتقوم الحكومة برعاية تنفيذ اتفاق الرياض بما ينهي التوترات بين الأطراف على الساحة الجنوبية وتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة بما يعزز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات  العامة لضمان حياة أفضل للمواطنين  وتفعيل القضاء والنيابة العامة بما يعزز مشاركة الشعب في إدارة شؤونه و بما يهيئ الأرضية  وتوحيد الصف لمواجهة الانقلابيين الحوثيين بما يدفعهم الى إيقاف الحرب و الانتقال للعملية السياسية   لمعالجة كافة القضايا  المطروحة.

 

وقد شكر العطاس سعادة السفير على جهوده وجهود الحكومة البريطانية لمساعدة اليمن شمالة وجنوبة للخروج لمستقبل التعاون والإخاء والأمن والاستقرار  كما شكر سعادة السفير دولته على ايتاحة الفرصة للاتصال وتبادل الآراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العطاس يتقدم بالشكر للسفي البريطاني لدي اليم على جهوده وجهود الحكومة البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا