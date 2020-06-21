العطاس يتقدم بالشكر للسفي البريطاني لدي اليم على جهوده وجهود الحكومة البريطانية

الأحد 21 يونيو 2020

استقبل صباح اليوم الأحد الرئيس حيدر ابوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من السفير البريطاني السيد مايكل ارون لدى اليمن وقد تناول الحديث الاوضاع الراهنة في اليمن وبالذات التوترات في الجنوب الناتجة عن التلكوى والتأخير في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5نوفمبر 2019 وعدم تطبيع الاوضاع في المحفاظات المحررة.



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وقد تمخض الحديث المطول بين دولته وسعادة السفير البريطاني على اهمية وسرعة تشكيل حكومة بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى السياسية الفاعلة وتقوم الحكومة برعاية تنفيذ اتفاق الرياض بما ينهي التوترات بين الأطراف على الساحة الجنوبية وتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة بما يعزز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات العامة لضمان حياة أفضل للمواطنين وتفعيل القضاء والنيابة العامة بما يعزز مشاركة الشعب في إدارة شؤونه و بما يهيئ الأرضية وتوحيد الصف لمواجهة الانقلابيين الحوثيين بما يدفعهم الى إيقاف الحرب و الانتقال للعملية السياسية لمعالجة كافة القضايا المطروحة.

وقد شكر العطاس سعادة السفير على جهوده وجهود الحكومة البريطانية لمساعدة اليمن شمالة وجنوبة للخروج لمستقبل التعاون والإخاء والأمن والاستقرار كما شكر سعادة السفير دولته على ايتاحة الفرصة للاتصال وتبادل الآراء.