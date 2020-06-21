اليونان تعلن دعمها للجهود المصرية لحل الأزمة الليبية

الأحد 21 يونيو 2020

أعلنت اليونان، الأحد، دعمها الكامل للجهود المصرية في حل الأزمة الليبية، مطالبه بأهمية وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات وإجراء حوار شامل لحل سياسي.



وكانت اليونان رحبت بالمبادرة المصرية الجديدة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية مؤكدة عزمها على المساهمة في تحقيق السلام.

ودعت اليونان لانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة ونزع سلاح المليشيات وإجراء حوار من أجل الوصول لحل سياسي شامل.

وفي وقت سابق اليوم الأحد أكدت واشنطن، ‏دعمها للجهود التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمفاوضات أممية .

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بشأن ليبيا، تعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا".

وأضافت أن "واشنطن ‏تدعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حذر من تجاوز خط (سرت - الجفرة)، شرقي الأراضي الليبية، معتبرا تجاوزه "خط أحمر".