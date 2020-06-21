شكرا لقرائتكم خبر عن " العالم الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتفعيل "إعلان القاهرة" بشأن ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الرابطة في بيان لمعالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة تقف إلى جانب جمهورية مصر العربية فيما أعلنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن لحماية حدود مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها الذي يُعد ركناً مهماً من أمن الأمة العربية والإسلامية.
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