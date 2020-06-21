هونج كونج ـ رويترز: أخفقت نقابات عمالية مطالبة بالديمقراطية في هونج كونج في الحصول على دعم كاف للقيام بإضرابات ضد قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين في ضربة لحركة الاحتجاج في تلك المدينة.

وكان الهدف من تنظيم اضراب هو فتح مجال جديد للمقاومة ولكن منظمين قالوا إن 8943 نقابيا فقط شاركوا في استطلاع وهو ما يقل عن حد الستين ألف عضو اللازم للمضي قدما حتى مع دعم 95 في المئة من الأصوات لذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية قانون الأمن بهونج كونج .. نقابات عمالية تخفق فـي الحصول على دعم لتنظيم إضرابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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