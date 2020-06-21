عزز القيود على التأشيرات .. ترامب يهاجم الاحتجاجات ويدافع عن إدارته لـ«كورونا».. وحملته تجمع 74 مليون دولار إضافية

في السياسة 21 يونيو,2020 نسخة للطباعة

واشنطن ـ وكالات: هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتجاجات مدافعا في الوقت ذاته عن إدارته لجائحة كورونا كما قال إنه سيعلن قيودا جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأميركيين الذين يعانون من سوق العمل، فيما جمعت حملته الانتخابية 74 مليون دولار.

ووقف الرئيس الأميركي أمام حشد من أنصاره محملا وسائل الإعلام مسؤولية تثبيط همم أنصاره عن الحضور واستشهد أيضا بسوء تصرفات المتظاهرين في الخارج لكنه لم يسلم بالتحديد بأن عددا كبيرا من المقاعد في مركز بوك الذي يسع 19 ألفًا كان خاليًا.

وقال لأنصاره “يحاول اليساريون تخريب تاريخنا وتدنيس نصبنا التذكارية الجميلة وهدم تماثيلنا ومعاقبة أي شخص لا يتوافق مع مطالبهم بالسيطرة المطلقة والكاملة وإلغائه واضطهاده. ونحن لن نتوافق”.

ودافع ترامب عن إدارته لأزمة كوفيد – 19 قائلا إن إجراء المزيد من الاختبارات أدى إلى اكتشاف المزيد من الحالات.

وأضاف ترامب “عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عددا أكبر من الأشخاص وعددا أكبر من الحالات. ولذلك أطلب من معاوني إبطاء الاختبارات”. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب كان يمزح بشأن دعوته لإبطاء الاختبارات.

من ناحية أخرى قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “سنعلن شيئا ما غدا أو بعد غد بشأن التأشيرات”. وسئل ترامب عما إذا كانت هناك استثناءات من القيود الجديدة فقال قليلة جدا. وقال منتقدون إن من المتوقع على ما يبدو أن يستغل ترامب الجائحة لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. ويمثل موقفه الصارم تجاه الهجرة محور حملته لإعادة انتخابه. وفي السياق قالت حملة إعادة الانتخاب إن ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية جمعا تبرعات بلغت 74 مليون دولار في مايو وهو ما يقل عما جمعه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة خلال نفس الشهر. ويمثل هذا المبلغ صعودا من 617 مليون دولار تم جمعها في أبريل.