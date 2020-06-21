برئاسة السلطنة .. وزاري عربي طارئ لبحث تطورات ليبيا اليوم

القاهرة ـ العمانية: يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الإثنين اجتماعا طارئا برئاسة السلطنة وذلك عبر الاتصال المرئي وكانت الأمانة العامة تلقت طلبًا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا .

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