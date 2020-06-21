طعن بجنوب بريطانيا والشرطة تعتبره حادثا إرهابيا وتضبط ليبيا

في السياسة 21 يونيو,2020 نسخة للطباعة

لندن ـ رويترز: قالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث طعن أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في متنزه ببلدة ريدينج في جنوب إنجلترا على أنه عمل إرهابي.

وأضافت أنه ليست هناك معلومات مخابرات تشير إلى وقوع مزيد من الهجمات.

وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو “كان هذا عملا وحشيا”، مضيفا أن أفرادا عزل من الشرطة تعاملوا مع المهاجم. وأشار إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب هي التي تقود التحقيق الآن وإنه ليس مرتبطا باحتجاج مناصر لحركة (بلاك لايفز ماتر) أو “حياة السود مهمة” ونُظم قبل ساعات في المتنزه نفسه الذي شهد الهجوم في ريدينج.

وقال مصدر أمني غربي إن ليبيا يبلغ من العمر 25 عاما ويدعى خيري سعد الله هو الذي اعتقلته الشرطة البريطانية بعد هجوم بسكين في بلدة ريدينج بإنجلترا.

ولم تعلن الشرطة البريطانية الرجل لكنها قالت إنها اعتقلت رجلا في الخامسة والعشرين للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل في ريدينج. وذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية أيضا أن المعتقل هو خيري سعد الله.

وأكد المصدر الأمني الغربي لرويترز أن الرجل ليبي ويحمل الاسم ذاته. وقال شهود إن رجلا بدأ في طعن الناس بشكل عشوائي مساء أمس الأول السبت أثناء تجمعهم خلال أمسية صيفية في متنزه فوربوري جاردينز في ريدينج التي تبعد نحو 65 كيلومترا غرب لندن. وألقت السلطات القبض على شاب في الخامسة والعشرين من عمره للاشتباه بارتكابه جريمة القتل.

وكان مصدر بالشرطة البريطانية قال في وقت سابق إنه لا يتم التعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي.

وقال إيان هنتر كبير مفتشي الشرطة “لا توجد معلومات تشير إلى وجود أي خطر آخر على الناس ولكننا نحث الناس على أن يظلوا حذرين والإبلاغ عن أي شيء مريب باستدعاء الشرطة.

وأضاف “لا يجري التعامل مع ذلك على أنه حادث إرهابي ولكن رجال الشرطة يتعاملون مع الدافع وراء الحادث بعقل متفتح ويدعمهم زملاء من شرطة ساوث ايست لمكافحة الإرهاب”.