بوتين يلمح لخوض انتخابات لولاية خامسة

موسكو ـ د.ب.أ: ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه سيدرس خوض الانتخابات الرئاسية لولاية خامسة في عام 2024 ، مشيرا إلى أن البحث عن أي خليفة يخاطر بتعريض الحكومة الروسية لحالة من الشلل مع اقتراب الانتخابات المقبلة، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن بوتين قوله عبر قناة «روسيا1» التلفزيونية الوثائقية، التي يتم بثها في أقصى الشرق الروسي «لا استبعد مثل هذا الاحتمال، إذا تمت الموافقة على التعديل الضروري للدستور. لم اتخذ قرارا بعد». وسيصوت الروس في الأول من يوليو المقبل بشأن أكثر التغييرات الشاملة للدستور ، منذ أن تم تبنيه قبل حوالي 30 عاما. وسيسمح أحد التعديلات لبوتين (67 عاما) ببدء احتساب فترات رئاسته من الصفر، على الرغم من أنه شغل بالفعل أربع فترات رئاسية ، وبتولي المنصب الرئاسي لولايتين أخريين مدة الواحدة ست سنوات، عندما تنقضي ولايته الحالية في عام 2024 .” وأضاف بوتين «من الضروري العمل وليس البحث عن خلفاء».