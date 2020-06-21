معارضة تركية بارزة: نهاية أردوغان بالانتخابات المقبلة

توقعت المعارضة التركية البارزة جنان كفتانجي أوغلو، الأحد، رحيل نظام رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المقبلة في تركيا.

وقالت كفتانجي أوغلو، وهي قيادية في حزب الشعب الجمهوري التركي، خلال مقابلة مع مجلة "دير شبيجل"، الألمانية العريقة، إنه:" لم أرى الرئيس التركي خائفا مثل هذه الأيام".

وأضافت المعارضة التركية، التي دأب أردوغان على وصفها بـ"الإرهابية"، أن "حزب العدالة والتنمية يمر بأصعب فتراته منذ وصوله للسلطة، وتواجه البلاد صعوبات اقتصادية كبيرة".

وتابعت :"حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، يخسر ناخبيه بشكل مستمر، وانشق عنه حزبان جديدان حتى اليوم"، مضيفة أن" الانتخابات المقبلة ستؤدي لرحيل نظام أردوغان، أيا كان موعدها".

شعبية أردوغان.. نزيف مستمر يقابله صعود لأسهم المعارضة‎

كفتانجي أوغلو، قالت أيضاً، إن النظام التركي يزيد الضغط على نفسه عبر اعتقال العديد من المعارضين، كما يحرض بشكل صريح ضد حزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة الأخرى".



ومضت قائلة إن "نظام أردوغان يريد خلق استقطاب في المجتمع، ونشر الفوضى.. هذا علامة قوية على يأس أردوغان وخروج الأمور من يديه".

وحول التهديدات التي تلقتها من النظام التركي، قالت إن " هذه التهديدات تظهر لي مدى خوف النظام"، مضيفة:"الخوف مبرر، لكن الجبن غير مبرر، لذلك لن أتوقف عن قول الحقيقة".

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وتعد جنان كفتانجي أوغلو من أشرس المعارضين لأردوغان، وقيادية كبيرة في حزب الشعب الجمهوري، وينسب لها نجاح الحزب في الفوز بالانتخابات البلدية في اسطنبول العام الماضي.

ويصف أردوغان كفتانجي أوغلو بأنها "إرهابية"، وحرك دعوى قضاية ضدها بمزاعم "الدعاية للإرهاب وإهانة الرئيس".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة في إسطنبول بسجن كفتانجي أوغلو، لكنها قدمت طعنا في الحكم، وتنظره محكمة أخرى في الوقت الراهن.

وكشف استطلاع جديد للرأي في تركيا عن تراجع نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية، المعارض، بشكل كبير، مقابل ارتفاع أسهم المعارضة.

وأجرت الاستطلاع مؤسسة "ماك" التركية للدراسات المجتمعية واستطلاعات الرأي خلال الفترة من 12 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري وشمل 30 مدينة بها بلديات كبرى، إلى جانب 15 ولاية وقضاء.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، السبت، أعلن محمد علي قولاط، رئيس الشركة المذكورة، عن نتائج الاستطلاع الذي طرح على المشاركين فيه سؤال "لأي حزب ستصوتون حال إجراء الانتخابات غدًا؟".

ونتائج الاستطلاع كشفت عن تراجع نسبة تأييد الحزب الحاكم ليحصل على 35.5% بإضافة أصوات المترددين، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة على 25.3%، تلاه في المركز الثالث حزب "الخير" الذي حصل على 11%.