إيران تعترف بإستلام عائدات الوقود المصدر إلى فنزويلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أنها استلمت عائدات شحنات وقود أرسلتها إلى فنزويلا، مؤخرا، وأثارت انتقادات من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفرض عقوبات على الدولتين.



وقال رئيس المجموعة الاقتصادية بمكتب القيادة الإيرانية، علي آغا محمدي، الأحد، في تصريحات لوسائل إعلام رسمية: ”لا توجد مشكلة في الحصول على عائدات توريد الوقود إلى فنزويلا“.

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وأضاف محمدي لموقع ”نادي الصحفيين الشباب“ الإلكتروني، التابع للتلفزيون الإيراني: ”العائدات المالية للنفط الذي تم إرساله إلى كاراكاس عبر 5 ناقلات، جرى وضعها في خزينة الدولة“.

بدوره، ذكر السفير الإيراني لدى كاراكاس، حجة الله سلطاني، في حوار مع قناة ”الميادين“، أن ناقلة إيرانية سادسة تحمل على متنها مواد غذائية، اقتربت من فنزويلا.

ويأتي تسليم شحنات الوقود لفنزويلا بطلب من الرئيس نيكولاس مادورو، لتجنب نقص البنزين في البلاد؛ بسبب تعطل مصافي النفط عن العمل؛ جراء العقوبات الأمريكية.

وقال ”نادي الصحفيين الشباب“ الإيراني، إن الناقلة السادسة المسماة ”Gülistan“ تحمل على متنها معدات خاصة بمصافي النفط.