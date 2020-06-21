شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: لن نترك سرت لتركيا مهما كانت التضحيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الجيش الليبي، الأحد، أنهم لن يتركوا مدينة سرت لتركيا مهما كانت التضحيات.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية لـ "العربية"، "لن نترك سرت لتركيا مهما كانت التضحيات".

يأتي ذلك في حين، أفادت مصادر برلمانية ليبية، اليوم، بأن مجلس النواب الليبي سيعقد خلال أيام جلسة طارئة لطلب تدخل مصري في مواجهة تدخلات وأطماع تركيا.

وقالت المصادر إن تركيا لا تستطيع السيطرة على مواقع النفط الليبية.

تفعيل اتفاقية الدفاع العربي

هذا وكان مجلس النواب الليبي اعتبر أن "الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية"، مشدداً على أن "تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضروري".

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وقال المجلس في تصريحات لـ"العربية" الأحد إن "تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها"، لافتاً إلى أن "قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى الليبية".

وشدد على أنه "يجب تخليص مصراتة من هيمنة الإخوان والمتطرفين".

إلى ذلك أكد أن "كل جهود دعم القوات المسلحة الليبية مرحب بها".

حق الدفاع

يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان شدد في خطاب السبت على أن أي تدخل مصري مباشر بليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع النفس، معبراً أيضاً عن جاهزية بلاده لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.

كما أكد أن السيسي الجيش المصري قادر على الدفاع عن البلاد داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود بلاده الغربية، مشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.