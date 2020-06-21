دبي تستقبل السياح الأجانب بدءا من 7 يوليو المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة إمارة دبي، اليوم الأحد، عن أنها ستسمح بقدوم السياح الدوليين بدءا من السابع من يوليو المقبل، فيما سيسمح للمقيمين من حاملي الإقامة بالعودة بدءا من 22 يونيو الجاري، حسبما ذكرت رويترز.

وقال المكتب الإعلامي إنه يتعين على القادمين تقديم شهادات تثبت خضوعهم حديثا للكشف عن فيروس كورونا وخلوهم من الفيروس أو الخضوع لفحوص لدى وصولهم إلى مطارات دبي.

وأضاف أنه سيسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بدءا من 23 يونيو حزيران.