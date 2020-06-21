مستشار للبيت الأبيض ينفي طلب ترامب من الرئيس الصيني دعمه للفوز بالانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، اليوم الأحد، إنه كان داخل القاعة مع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، عندما التقيا العام الماضي على هامش مؤتمر مجموعة العشرين الذي عقد في اليابان، لكنه لم يسمع ترامب يطلب مساعدة الصين في الفوز بولاية ثانية.

وقال نافارو لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الزعم المدوي الذي جاء في كتاب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون مجرد "سخف" بالنظر إلى النهج الصارم الذي اتبعه ترامب مع الصين وممارساتها التجارية غير النزيهة.

وقال نافارو "لم أسمع بذلك قط. لقد كنت في القاعة" مكررا بذلك ما قاله الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الأسبوع الماضي.

وكان جون بولتون، زعم في كتابه "الغرف التي حدث بها ذلك: مذكرات البيت الأبيض" المقرر إصداره في ٢٣ يونيو الجاري، أن ترامب كلب من نظيره الصيني دعمه اقتصاديا للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.