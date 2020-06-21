ضبط 25 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بمصنع غير مرخص بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

ضبطت أجهزة التجارة الداخلية في مديرية التموين بالفيوم كمية كبيرة من الكمامات الطبية التي جرى تصنيعها بمصنع يدار دون ترخيص في إحدى قرى مركز طامية.

كانت حملة قادها المهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير عام، شارك فيها المهندس وليد حسان مدير إدارة التجارة الداخلية التموين، ضبطت حوالي 25 ألف كمامة معبأة في أكياس جرى إنتاجها بأحد المصانع غير المرخصة في قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية.

تبين أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات الصحية والقياسية ومجهولة المصدر، فضلاً عن الخامات التي تبين أنها أعيد تدويرها وهو ما يشكل خطورة على المواطنين.

جرى التحفظ على المضبوطات وأخطرت نيابة طامية التي تولت التحقيق.