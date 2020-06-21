نائب ديمقراطي بارز: مساءلة وزير العدل الأمريكي مضيعة للوقت

صرح نائب ديمقراطي بارز بأن أي جهود لاستدعاء وزير العدل الأمريكي وليام بار للمساءلة بسبب إقالته مدعيًا عامًا اتحاديًا كان يحقق في ممارسات محامي الرئيس ترامب، لن تكون إلا مضيعة للوقت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

واعتبر جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي في تصريح لشبكة

"سي.إن.إن" اليوم الأحد أن مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين سيعطل أي جهد من هذا القبيل.

وقال نادلر، الذي ساعد في قيادة جلسات تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي: "أعتقد أن بار يستحق المساءلة. بالتأكيد يستحق المساءلة. ولكن مرة أخرى،

هذه مضيعة للوقت لأن الجمهوريين في مجلس الشيوخ لن ينظروا في ذلك، ونحن لدينا أساليب أخرى".

وقال نادلر إن لجنته ستحقق في قرار ترامب إقالة المدعي العام للمنطقة الجنوبية بنيويورك جيفري بيرمان أمس السبت بعد مواجهة غير عادية بشأن استقلال واحد من أهم مكاتب الادعاء العام بالبلاد.

وقال نادلر إنه طلب من بيرمان الإدلاء بشهادته في تحقيق اللجنة القضائية في التدخل السياسي بوزارة العدل.