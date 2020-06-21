رئيس الوزراء الأردني السابق يعلق على مزاعم منع سفره

رد رئيس الوزراء الأردني السابق عبدالله النسور، على الحديث الذي انتشر أخيرًا حول صدور قرار منع سفره والحجز على أمواله وتفتيش منزله، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
كتب النسور تغريدة على تويتر جائ فيها: "انطلقت الأبواق الفارة هذهالأيام تشملنا بتغطيتها المألوفة والمكرورة والممجوجة ولاقت تلك التغطية صدى من بعض الذباب الإلكتروني المحلي وآخرها مزاعمهم منع السفر وتفتيش المنزل والحجز على ما نملك".
يذكر أن عبد الله النسورتولى منصب رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، مرتين متتاليتين: الأولى من (11 أكتوبر 2012 - 30 مارس 2013) والثانية من (30 مارس 2013 - 29 مايو 2016).
ومن جانبه نفى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، الأحد، أن تكون كوادر الهيئة قد داهمت منزل رئيس وزراء أسبق.
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