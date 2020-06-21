منصة أبشر توجه رسالة هامة لمستخدميها

وجه حساب منصة "أبشر" رسالة مهمة اليوم الأحد لكل مستخدميه الذين قاموا بتنفيذ "خدمة تجديد رخصة القيادة" خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر المنصة.
وجاء نص الرسالة: عملاءَنا الأعزاء، في حال تنفيذكم لخدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ 24 ساعة الماضية، يرجى التحقق من إتمام التجديد بنجاح عبر خدمة "الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة" وذلك لأن الخدمة كانت قيد التحديث.
وكانت قد أكدت أمس المديرية العامة للجوازات، استمرارها في تقديم خدماتها الإلكترونية المتاحة عبر
وأوضحت الجوازات أن خدمة “الرسائل والطلبات” المتاحة عبر منصة “أبشر” تُمكّن جميع المستفيدين من خدماتها من معالجة الملاحظات التي تظهر لهم وتعيقهم من إنهاء معاملاتهم التييتعثر تنفيذها إلكترونياً، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، وذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية.
وأشارت الجوازات أنه في حال عدم تنفيذ الخدمة ومعالجتها إلكترونياً يتطلب من المستفيد توثيق الملاحظة والحصول على موعد إلكتروني من خلال منصة “أبشر” وزيارة الفرع الذي تم اختياره في الوقت المحدد لتتم خدمته، مؤكدة أهمية تقيد المستفيدين من خدماتها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء زيارتهم لمقار إدارات الجوازات.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه جائحة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة منسوبي إدارات الجوازات والمراجعين
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