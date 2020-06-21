وفاة شقيق رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق داخل المحكمة

توفي اليوم الأحد العيفة أويحيى محامي وشقيق رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى إثر أزمة قلبية ألمت به داخل محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر. ألمت به داخل محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر. وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن المحامي تعرض لنوبة قلبية أثناء جلسة المحاكمة نقل على إثرها إلى المستشفى وأكد المحامي عبد الرحمن صالح وفاته إثر النوبة.

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