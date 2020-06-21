الإمارات تعلن شروط عودة المقيمين من الأردن

أكدت سفارة الإمارات في العاصمة الأردنية عمان، أن على المقيمين الراغبين بالعودة إلى الإمارات من حاملي الإقامة الإماراتية، استيفاء الاشتراطات الجديدة لدخول الدولة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكرت أن "من أهم الشروط هي الحصول على الموافقةالمبدئية من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبعد قبول الطلب، تنتقل الموافقة إلى صفحة طلب إجراء فحص كورونا".
وأكدت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "على المتعامل إجراءفحص "كورونا في الأردن حسب المستشفيات المعتمدة المبينة في موقع الهيئة".
وأشارت، إلى أن "نتيجة الفحص تصدر في مدة أقصاها 48 ساعة، وتكون مدة صلاحية شهادة الفحص 4 أيام لدخول الدولة من تاريخ صدورها".
وبينت، أنه عند الوصول للدولة يطبق على الوافد البروتوكول الطبي الخاص بـ(Covid-19) في دولة الإمارات.
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