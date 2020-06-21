السعودية تُسجل 3379 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مساعد وزير الصحة السعودية المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 157612من بينها (55215) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2027) حالات حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
أشار محمد العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (101130) حالة، وبلغ عدد الوفيات (1267) حالة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (1346641) فحصًا مخبريًا دقيقًا.
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