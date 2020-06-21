كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأردنية تؤكد دعمها لمصر في مواجهة أي تهديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيمن الصفدي

أكد وزير الخارجية الأردني، اليوم الأحد، على وقوف الأردن بجانب مصر في أي تهديد لاستقرارها وأراضيها، لافتاً إلى أن أمن مصر هي مركز أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ولفت "الصفدي" خلال مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، إلى ضرورة التشاور والتنسيق بين البلدين بما يعكس صلابة العلاقات الأخوية الاستراتيجية، التي يقودها الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل.

وأكد الوزيران، خلال بحثهما المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، موقفهما الثابت في رفض ضم إسرائيل أراض فلسطينية خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا لفرص تحقيق السلام العادل.

وأكدا وقوفهما المطلق إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم لتلبية حقوقهم المشروعة كاملة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة على ترابهم الوطني على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

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واستعرض الصفدي وشكري التطورات في جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة. وأكد الصفدي أهمية عدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء السد وضرورة التوصل لاتفاق يحفظ حقوق جمهورية مصر العربية الشقيقة في مياه النيل وحقوق جميع الأطراف وفق القانون الدولي، وبحثا المستجدات المرتبطة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة.

وأكد الوزيران ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الازمة سياسيًا بتوافق أطراف الازمة الليبيين بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها ومصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة والتي تشمل اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين واتفاق القاهرة المنسجم مع مخرجات مؤتمر برلين.

وشدد "الصفدي" على ضرورة بذل كل جهد يمكن لوقف النار، ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالح ليبيا وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة بشكل عام.