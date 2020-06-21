كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية اليونانية تعلن دعم جهود مصر في حل الأزمة بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اليونان، اليوم الأحد، دعمها للجهود المصرية لحل الأزمة بالاراضي الليبية، مشدده على أهمية نزع السلاح من المليشيات ووقف إطلاق النار وبدأ حوار شامل لحل سياسي.

وكانت قد رحبت اليونان بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "إعلان القاهرة"، لحل الأزمة الليبية مؤكدة عزمها على المساهمة في تحقيق السلام.

ودعت اليونان لانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة ونزع سلاح المليشيات وإجراء حوار من أجل الوصول لحل سياسي شامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت واشنطن على ‏دعمها للجهود التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمفاوضات أممية.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بشأن ليبيا، تعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا"، مضيفة أن "واشنطن ‏تدعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية"، لافتة إلى أن "استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية".



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حذر من تجاوز خط (سرت - الجفرة)، شرقي الأراضي الليبية، معتبرا تجاوزه "خط أحمر".