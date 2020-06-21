توقعت شركة “كيورفاك” الألمانية للأدوية الحيوية، إمكانية التوصل لنتائج أولية لاختبارات سريرية تخص لقاحاً ضد فيروس “كورونا” المستجد خلال شهرين فقط.
وقالت الشركة، بحسب وكالات، إن تلك التجارب التي تشمل أكثر من 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاماً ستجرى بسرعة كبيرة، مبينةً أن الهدف منها هو التحقق من تحمل الجسم البشري للقاح واستجابة الجهاز المناعي له.
ولفتت “كيورفاك” الانتباه إلى أن الاختبارات الأولية التي قامت بها لإجراء دراسات سريرية حول العقار المُحتمل كانت ناجحة.
وتعمل “كيورفاك” على مادة فعالة، يطلق عليها “إم آر إن إيه”، وهي نوع من الجزيئات الوسيطة، التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات. وقام باحثو “كيورفاك” بتزويد مادة “إم آر إن إيه” بتعليمات لإنتاج بروتين فيروس كورونا المستجد، لاستخدامه في اللقاح المضاد للفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج لقاح “كيورفاك” الألمانية ضد كورونا يظهر خلال 60 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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