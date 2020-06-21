- 1/2
- 2/2
هنأ الـ”دي جي” العالمي “سنيك”، اليوم الأحد، النجم الجزائري، الشاب خالد، بعيد الأب، معتبرا أنه بمثابة والده.
ونشر “دي جي سنيك” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، صورة للشاب خالد، وعلق عليها “عيد سعيد والدي”، ما فاجأ الجمهور المغاربي، الذي تفاعل بكثافة مع منشور.
ويعد “دي جي” الفرنسي “سنيك” من بين الأسماء الموسيقية، التي تحظى بشهرة في العالم بكامله، وتجمعه علاقة صداقة بالملك محمد السادس، الذي استقبله، عام 2017، في قصره في الرباط على هامش مشاركته في مهرجان موازين.
كانت هذه تفاصيل خبر فنان عالمي في عيد الأب: الشاب خالد هو أبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.