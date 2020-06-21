فنان عالمي في عيد الأب: الشاب خالد هو أبي

هنأ الـ”دي جي” العالمي “سنيك”، اليوم الأحد، النجم الجزائري، الشاب خالد، بعيد الأب، معتبرا أنه بمثابة والده.

ونشر “دي جي سنيك” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، صورة للشاب خالد، وعلق عليها “عيد سعيد والدي”، ما فاجأ الجمهور المغاربي، الذي تفاعل بكثافة مع منشور.

ويعد “دي جي” الفرنسي “سنيك” من بين الأسماء الموسيقية، التي تحظى بشهرة في العالم بكامله، وتجمعه علاقة صداقة بالملك محمد السادس، الذي استقبله، عام 2017، في قصره في الرباط على هامش مشاركته في مهرجان موازين.