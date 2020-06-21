تمديد اعتقال زوج روان القريناوي للاشتباه به بقتلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الأحد، للمرة الرابعة، اعتقال زوج روان القريناوي من مدينة رهط، علاء الكتناني (32 عامًا) لمدة أربعة أيام للاشتباه به بقتلها.

ولم يقبل قاضي المحكمة طلب النيابة العامة، بالتمديد لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، إذ وافقت المحكمة على التمديد بشكل جزئي لمدة 4 أيام، فيما أوضح القاضي أن إجراءات التحقيق المتبقية تتطلب أن يكون المشتبه رهن الاعتقال.

وقالت النيابة العامة في الجلسة لطلب تمديد اعتقال، إنها حصلت على تقريرٍ طبيٍ حول أسباب وفاة المرحومة روان القريناوي، ولفتت إلى أنه في هذه المرحلة التقرير أولي، ولا يمكن الاستناد عليه وجاري العمل على تقرير نهائي من معهد التشريح الطبي لأسباب الوفاة". وأوضحت النيابة العامة أمام المحكمة، أنه تبقى لها في هذه المرحلة 12 عملية تحقيق مختلفة في الملف.