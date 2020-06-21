معهد صيني يدخل المرحلة الثانية من تطوير لقاح لفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن معهد علم الأبحاث في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، اليوم الأحد، أنه قد وصل إلى المرحلة الثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد على البشر، وذلك في إطار المساعي لتقييم فعالية اللقاح وفحص جدواه.

وتستمر المساعي العالمية الحثيثة لإنتاج لقاح، فقد دخلت نحو عشرة لقاحات مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم، في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن وتيرة جائحة كورونا تتسارع وأن "العالم أصبح في مرحلة جديدة وخطيرة الآن".

غير أن أيا من هذه اللقاحات لم يدخل مرحلة الاختبارات الثالثة على نطاق واسع وهي خطوة ضرورية للحصول على موافقة السلطات المعنية، على طرحه للبيع.

وأوضح المعهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه بدأ يوم السبت المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية للقاح، وهو واحد من ستة لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر وذلك في أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها حوالي 200 شخص منذ أيار/ مايو.

وستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة دون أي أعراض جانبة ومشاكل مستقبلية.

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وقد أصاب الفيروس الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر العام 2019 نحو 8.81 مليون شخص على مستوى العالم وتسبب في وفاة أكثر من 460 ألفا حتى الآن.

وفي هذا السياق، أعلنت الصين الأحد عن 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تتجهز السلطات لإخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة بكين.

واستأنف سكان العاصمة الصينية حياتهم الطبيعية تقريباً بعد شهرين لم تسجل خلالها أي إصابات جديدة. لكن فرض الحجر الصحي على بعض الأحياء وبدأت عملية فحص لعشرات آلاف السكان بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات.

وأكد الجمعة مسؤول كبير في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحافيين أن بؤرة الوباء الجديدة تحت السيطرة، لكن ستواصل بكين تسجيل إصابات جديدة

بالإجمال، سجلت الصين 26 إصابة جديدة الأحد، ثلاث منها في محافظة هيبيي الحدودية مع العاصمة. ومن بين من سجلت إصابتهم، عامل في سوق شينفادي. كما أشارت الصينية.