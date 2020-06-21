ليفربول يضع خطة تحسبا لرحيل ماني!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ليفربول الإنجليزي بصدد خطة تحسبا لرحيل مهاجمه، السنغالي، ساديو ماني، من خلال التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وكانت تقارير صحفية أكدت مخاوف ليفربول من عدم موافقة السنغالي ساديو ماني على تجديد عقده، وتفضيله الرحيل إلى باريس سان جيرمان أو ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، سيحاول إقناع ماني بالبقاء في "أنفيلد".

وفي حالة فشل كلوب في إقناع ماني بالتجديد، سيلجأ ليفربول إلى محاولة عقد صفقة تبادلية مع سان جيرمان ينتقل خلالها اللاعب السنغالي إلى "حديقة الأمراء"، مقابل ارتداء مبابي لقميص الريدز.

وسبق أن زعمت تقارير صحفية أن كلوب اتصل هاتفيًا بمبابي، لإقناعه بالقدوم إلى ليفربول، إذا قرر مغادرة سان جيرمان.