روني يُشبه محمد صلاح بكريستيانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، واين روني، أن "أسلوب لعب المصري محمد صلاح بات يشبه أسلوب البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وقال روني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأحد "بدأ صلاح يفعل ما فعله رونالدو رفقة مانشستر يونايتد. إنه بات يظل في الأماكن الهجومية، ولا يعود للدفاع".

وأضاف "إذا كنت لاعب وسط أو مدافعًا في الفريق المنافس لصلاح ستشعر بالتهديد دائمًا، خاصة في الهجمات المرتدة على مرماك".

وزامل روني، كريستيانو في مانشستر يونايتد من 2004 وحتى 2009، قبل أن ينتقل صاروخ ماديرا إلى ريال مدريد.

يذكر أن صلاح حاز على لقب هداف البريمييرليغ بالموسمين الماضيين، حيث سجل في موسمه الأول 32 هدفًا، بينما سجل الموسم الماضي 22 هدفًا، فيما أحرز هذا الموسم 16 هدفًا.