ألمانيا: صدامات وإصابة أكثر من 10 أفراد شرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الشرطة في مدينة شتوتغارت الألمانية، اليوم الأحد إنه اعتقلت 20 شخصا بينما أصيب عشرات من رجال الشرطة بعد أن أدى تفتيش عن المخدرات إلى اندلاع هجمات على رجال ومركبات الشرطة وعملية تخريب واسعة النطاق للمتاجر في وسط المدينة.

ووصف المسؤول السياسي المحلي في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ساشا بيندر الأمر بأنه "مشاهد من حرب أهلية" و "قتال شوارع"، داعيا إلى توضيح ما جرى في هذه "الليلة المروعة التي أمضتها شتوتغارت".

وذكرت قوات الشرطة المحلية في بيان يوم الأحد أن الأحداث اندلعت قرابة منتصف الليل إثر متابعة الشرطة لقضية مخدرات وتصاعدت الأمور في منطقة احتشد فيها نحو 500 شاب.

وتوجه مئات من الشباب، وضع أغلبهم أقنعة لإخفاء هويتهم، ضمن مجموعات صغيرة نحو وسط المدينة.

وألحق الشباب "ضررا كبيرا بسيارات الشرطة المتوقفة في الشارع عبر تحطيم نوافذها بقضبان حديدية وأعمدة، كما رشقوا الحجارة نحو سيارات الشرطة الأخرى التي كانت تسير" وفق بيان للشرطة.

وأضاف أن الشبان هاجموا قوات الشرطة، حيث أصيب "أكثر من عشرة من أفراد الشرطة" بجروح طفيفة.

وجرى تكسير العديد من واجهات المحلات ونهب عدد من المتاجر، لا سيما في أحد أبرز شوارع التسوق الرئيسية في المدينة، كما ظهر في العديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.

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وأشارت قناة "إس واي أر" المحلية بشكل خاص إلى متجر مجوهرات ومطعم للوجبات السريعة ومحل لبيع الهواتف النقالة.

وعاد الهدوء قرابة الساعة الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش بعد وصول تعزيزات من الشرطة. وأعلنت الشرطة توقيف نحو عشرين شخصا، وقد وقعت حوادث مماثلة خلال أعطال نهاية الأسبوع السابقة في المدينة، لكنها كانت أقل حدة.

وبدأت الاضطرابات على ما يبدو كرد فعل على تفتيش الشرطة عن المخدرات حيث كانت مجموعات من المواطنين تقيم سهرات في الهواء الطلق، أمس السبت وحتى وقت مبكر من اليوم الأحد في متنزه بوسط المدينة.

بعد ذلك هاجم الأشخاص واجهات المحال التجارية في شارع تجاري قريب، وفقا لتقارير التلفزيون الألماني العام، حيث قاموا بخلع حجارة الرصيف وحطموا نوافذ المتاجر.

وانتشر على نطاق واسع تسجيل مصور يزعم أنه للأحداث على وسائل التواصل الاجتماعي. وطلبت الشرطة من شهود العيان تحميل اللقطات المصورة التي يمكن أن تمثل أدلة تساعد التحقيق.

وقالت شرطة شتوتغارت إن 200 شرطي استجابوا للحادث وأن أربعة أصيبوا بجروح، وأضافت أنها تحقق لاستجلاء صورة ما حدث وقالت إنها ستوفر مزيدا من المعلومات في وقت لاحق اليوم الأحد.