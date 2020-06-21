شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شرطة الإحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من القدس المحتلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:34 مساءً, 21 يونيو 2020 م المناطق _ القدس المحتله اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة بينهم أحد حراس المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية في القدس المحتلة أن شرطة الاحتلال اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى وخمس فتيات مقدسيات بعد الاعتداء عليهن بالضرب عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.

بدورها استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك ما أقدم عليه اليوم مجموعة من ضباط وأفراد شرطة الاحتلال من اقتحام لمصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم، واعتقال خمس فتيات بعد الاعتداء عليهن من داخل المصلى، واعتقال حارس المسجد الأقصى المبارك عبد الكريم قاعود لاعتراضه على ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الإحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من القدس المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.