شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تنفي تصريحات وزير خارجيتها حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
ووفق وسائل إعلام عُمانية نشر تغريدة على لسان الوزير العُماني المختص بالشؤون الخارجية، جاء فيها "ليبيا هي المعنية بالاجتماع، والقاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في الدعوة للاجتماع باعتبار أن ليبيا لم تستشر في ذلك، كما أن الملف يحتاج إلى نقاشات ومداولات معمقة لا مجرد اتصال فيديو".
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