شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تنفي تصريحات وزير خارجيتها حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الخارجية العمانية ، بأن ما نشر في شبكة عمان الاخبارية عن حديث منسوب للوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي حول ليبيا ، ليس له أساس من الصحة والمشاورات تجري حالياً بين الدول العربية بشأن الاجتماع على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية.

ووفق وسائل إعلام عُمانية نشر تغريدة على لسان الوزير العُماني المختص بالشؤون الخارجية، جاء فيها "ليبيا هي المعنية بالاجتماع، والقاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في الدعوة للاجتماع باعتبار أن ليبيا لم تستشر في ذلك، كما أن الملف يحتاج إلى نقاشات ومداولات معمقة لا مجرد اتصال فيديو".