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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات الليبية

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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات الليبية والان نبدء بالتفاصيل

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدًا اجتماعًا طارئًا برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، بناء على طلب من مصر عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

ويبحث الاجتماع، وفقًا لبيان أصدرته الجامعة العربية اليوم، تطورات الوضع في ليبيا.

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