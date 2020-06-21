شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ..إصابات كورونا تتخطى المليون والوفيات 49976 والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في البرازيل إلى 03ر1 مليون اليوم ، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .

وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى ان الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفي، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .