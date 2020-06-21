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مقتل طفلة باكستانية بنيران هندية 

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلة باكستانية بنيران هندية  والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الباكستاني اليوم عن مقتل طفلة باكستانية بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار في كشمير، وأطلقت النار على قرى باكستانية مما أدى إلى مقتل طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، وإصابة والدتها وشقيقها بجروح.

وأضاف البيان أن قوات الجيش الباكستاني ردت على مصدر الهجوم لإجبار القوات الهندية على وقف إطلاق النار.

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