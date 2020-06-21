شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلة باكستانية بنيران هندية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار في كشمير، وأطلقت النار على قرى باكستانية مما أدى إلى مقتل طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، وإصابة والدتها وشقيقها بجروح.
وأضاف البيان أن قوات الجيش الباكستاني ردت على مصدر الهجوم لإجبار القوات الهندية على وقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفلة باكستانية بنيران هندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.