شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون : الجيش المصري لن يصمت أمام التهديد التركي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

• الموقف المصري يعبر عن موقف حازم ضد التدخل التركي السافر

قال مراقبون أن ما يحدث في ليبيا من المحتل التركي يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري والعربي، وبالتالي فإن المراهنون على سيطرة الميلشيات المسلحة على ليبيا بدعم تركي بات عليهم أن يراجعوا مواقفهم ، لأن الجيش المصري لن يصمت على تلك المهاترات وسيتحرك لنسف أوهام الخلافة العثمانية.

وأوضحوا أن مصر قادرة على دحر مشروع الجماعات المتطرفة في ليبيا التي تتحرك عن طريق الممول القطري والمشرّع الإخواني والذراع العسكرية التركية بتنفيذه عن طريق عصابات المرتزقة والإرهابيين، مشيرين إلى أن الموقف المصري يعبر عن موقف حازم ضد التدخل التركي السافر الذي لا يستهدف ليبيا فقط وإنما يستهدف المنطقة العربية ككل بمظلة إخوانية.