شكرا لقرائتكم خبر عن 505 إصابات جديدة بـ«كوفيد-19» في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن 505 إصابات جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39650 حالة في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم الأحد 326 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.