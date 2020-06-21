شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أجرت وزارة الصحة في الإمارات أكثر من 48 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 661 حالة شفاء وحالة وفاة.

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