مسؤول إيراني: نصف سكان طهران معرضون لخطر الإصابة بكورونا

حذر قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران علي رضا زالي، من أن 50% من سكان العاصمة الإيرانية معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ووصف الظروف في طهران بأنها "صعبة ومعقدة"، مؤكدا أن "السلطات قادرة على تأمين المواد الطبية اللازمة، رغم وجود مشاكل حادة في هذا المجال".
وشدد زالي على أن "الفيروس التاجي "خطير وفتاك"، لافتا إلى "ضرورة اتباع البروتوكولات الصحية لمواجهة الجائحة".
ويبلغ عدد سكان طهران نحو 15 مليون نسمة، وتشهد المدينة ازدحاما في الأسواق ووسائل النقل العام والدوائر الحكومية، على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا.
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