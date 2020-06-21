الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/6/21 07:25 م بتوقيت أبوظبي
قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، الأحد، إنه كان داخل القاعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ عندما التقيا، لكنه لم يسمع ترامب يطلب مساعدة الصين في الفوز بولاية ثانية.
وقال نافارو لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية إن الزعم المدوي الذي جاء في كتاب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون مجرد "سخف" بالنظر إلى النهج الصارم الذي اتبعه ترامب مع الصين وممارساتها التجارية غير النزيهة.
وأضاف نافارو "لم أسمع بذلك قط. لقد كنت في القاعة" مكررا بذلك ما قاله الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الأسبوع الماضي.
والأسبوع الماضي، قال دونالد ترامب إن كتاب بولتون، محاولة للانتقام لأنني أقلته، واصفا الكتاب بأنه "مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة".
وكتب ترامب، في تغريدة، "كتاب بولتون هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة".
وأضاف "الكثير من التصريحات السخيفة التي ينسبها إليّ لم أقلها يوماً، خيال بحت، ويحاول فقط الانتقام لأنني أقلته".
ورفعت إدارة دونالد ترامب، دعوى قضائية لمنع بولتون من نشر الكتاب، بدعوى أنّه لم يحز على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل مؤلَّفه "في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار للبيت الأبيض يبرئ ترامب بشأن الصين والانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.