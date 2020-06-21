رابطة العالم الإسلامي: ندعم مصر في حماية حدودها وحفظ أمنها المزيد

أعلنت رابطة العالم الإسلامي، الأحد، دعم مصر في حماية حدودها وحفظ أمنها ، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل " إعلان القاهرة" للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وقالت رابطة العالم الإسلامي، في بيان، إن المبادرة المصرية تمثل خارطة طريق للتوصل إلى حل شامل يحافظ على سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والقضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية.

وأكدت رابطة العالم الإسلامي على لسان أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وقوف الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، مع مصر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة حدودها.

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وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، التدخل في شؤون بعض الدول العربية أو احتلال أي جزء من أراضيها تحت أي ذريعة كانت، بما في ذلك التدخل التركي بليبيا.

وأمس السبت، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر.

وقال السيسي إن جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة"