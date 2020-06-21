سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 21 يونيو 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو جنيهين، وظل سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر سعر الدولار عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وفي السوق الموازية، تراجع سعر الدولار إلى 144 جنيها، مقابل 146 جنيها في تعاملات أمس السبت، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبذلك يتراجع الدولار في السوق السوداء لليوم الثاني على التوالي، وسط حرب تشنها لجنة الطوارئ الاقتصادية على تجار النقد الأجنبي وسماسرته في السوق السوداء بالسودان.

وأقسم الفريق أول محمد حمدان حميدتي رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في السودان، بأنه لن يترك شخصا يتاجر بالعملات الأجنبية "الدولار" مهما كان مركزه.

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وقال متعاملون في النقد الأجنبي بالخرطوم لـ"الخليج 365"، إن قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية الأخيرة أحدثت ربكة كبيرة في السوق الموازية للعملات الصعبة، وسادت مخاوف أدت لارتفاع قيمة الجنيه السوداني.

وأكدوا أن أغلب تجار العملة الأجنبية امتنعوا عن تحديد أسعار لها خشية الوقوع في خسائر مالية فادحة نتيجة قرارات اللجنة الاقتصادية وعزمها التعامل بحسم مع السماسرة والمضاربين في السوق السوداء.

واعتبر حميدتي، في تصريحات له قبل أيام، أن الدولار الأمريكي بمثابة "عدو لهم" ويستوجب أن يعمل الجميع حتى يتراجع سعره أمام الجنيه السوداني.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 61.46 جنيه للشراء و61.77 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.90 جنيه للشراء و68.24 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد سجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 178.50 جنيه للشراء و179.39 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.