الصين: إجراء مليون فحص كورونا يوميًا في بكين

أكد مسؤول صيني، اليوم الأحد، أن العاصمة بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يوميًا للكشف عن فيروس كورونا مع استمرار الفحوصات في مختلف أنحاء المدينة لاحتواء تفشٍ جديد للفيروس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم لجنة الصحة في بكين، قاو شياو جون،إن "قدرة العاصمة الصينية على إجراء الفحوص فاقت مثليها منذ ظهور التفشي الجديد لتتجاوز 230 ألف فحص يوميا في 124 مؤسسة".
وتوسع بكين، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، دائرة الفحص منذ ظهور سلسلة من حالاتالعدوى في سوق لبيع الأغذية بالجملة قبل أكثر من أسبوع.
وتجاوز التفشي الحالي، وهو الأول في بكين منذ شهور، الأرقام المسجلة خلال الذروة السابقة بالمدينة في مطلع فبراير الماضي.
وركز الفحص في بادئ الأمر على من يعملون في سوق "شينفادي"، أو يعيشون بالقرب منه، لكنه اتسع ليشمل سكان مناطق عديدة أخرى في بكين علاوة على عمال توصيل الطعام والطرود.
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