كندا تُسجل 102 ألف و762 إصابة بكورونا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 102 ألف و762 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا بتوقيت

تورونتو، طبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.



وبحسب البيانات، ارتفع عدد الوفيات في كندا بسبب الفيروس إلى 8466 حالة، بينما تعافى 64826 شخصًا من المصابين حتى الآن.

وقد مر نحو 21 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في كندا.