مسلحون يقتلون 14 فردًا من قوات موالية لحكومة أفغانستان

قال مسئولون، اليوم الأحد، إن 14 شخصًا على الأقل من أفراد القوات الموالية للحكومة قتلوا في هجمات منفصلة بثلاثة أقاليم بأفغانستان.
أوضح المسئولون المحليون: أن مسلحي حركة طالبان قتلوا ما لا يقل عن 10 من أفراد قوات الميليشيا الموالية للحكومة في منطقة شا آب بإقليم تاخار، وقدأصيب اثنان من أفراد القوة في الهجوم.
كما نفذ المسلحون هجمات استهدفت نقاط تفتيش أمنية في منطقة أخرى بالإقليم، وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم خليل عسير: إنه لم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية لتعذر الاتصالات في المنطقة.
وقتل مسلحو طالبان ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم على نقاط تفتيش أمنية بمنطقة ناهرين بإقليم باجلان بشمال البلاد، بحسب ما قاله رئيس المنطقة وقد أصيب 11 ضابطا في الهجوم.
من ناحية أخرى، نجا حفيظ عبد القيوم، حاكم إقليم نورستان من محاولة اغتيال في كابول، وقتل أحد أفراد حراسه الشخصيين، وأصيب آخر عقب أن هاجم مسلحون مجهولون قافلته في شرق المدينة اليوم.
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