السنغال تُسجل 105 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 5888 حالة، وذلك من ظهور الوباءبالسنغال في 2 مارس الماضي.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الإذاعة السنغالية، أنه تم شفاء 60 حالة، ليصلإجمالي المتعافين إلى 3919 شخصا، مشيرة إلى أن هناك 1884 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.
وأشارت "الصحة السنغالية" إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 84 حالة.
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