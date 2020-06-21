اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث أزمة ليبيا

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا "الإثنين" لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو "كونفراس".



يعقد الاجتماع بناءً على طلب مصر وبرئاسة

سلطنة عمان، وحظي الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب دول عدة.

وأشار الأمين العام المساعد بجامعة الدول

العربية إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية «سلطنة عمان» لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب دول عدة.