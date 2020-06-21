أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا "الإثنين" لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو "كونفراس".
سلطنة عمان، وحظي الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب دول عدة.
يعقد الاجتماع بناءً على طلب مصر وبرئاسة
وأشار الأمين العام المساعد بجامعة الدولالعربية إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية «سلطنة عمان» لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب دول عدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدًا لبحث أزمة ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.