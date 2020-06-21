لليوم الرابع .. انخفاض إصابات كورونا في السعودية

شهدت السعودية اليوم الأحد، انخفاضا ملموسا لليوم الرابع على التوالي في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، مع رصد تراجع ملحوظ أيضا في معدل الوفيات اليومية جراء الوباء.
السبت و4301 إصابة الجمعة و4757 إصابة الخميس و4919 إصابة الأربعاء).
وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد عن تسجيل 3379 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3941 إصابة أمس
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في المملكة حتى الآن 157612 بينها 55215 حالة نشطة، بما فيها 2027 مريضا في حالة حرجة.
وسجلت الوزارة خلال اليوم الماضي 37 وفاة جديدة جراءمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، مقابل 46 وفاة أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1267 حالة وفاة.
وتخطى عدد المتعافين من كورونا في السعودية اليوم عتبة الـ100 ألف وبلغ 101130 بتسجيل 2213 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة.
وسجلت العاصمة الرياض لليوم الثاني على التوالي أقل من ألف إصابة جديدة بكورونا، وتم رصد 668 حالة جديدة للفيروس هناك منذ أمس (مقابل 740 إصابة في اليوم السابق).
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