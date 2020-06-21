كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الإسبانية تنهي حالة الطوارئ وتفتح حدودها مع أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، استمرار فتح حدودها أمام أغلب الدول الأوروبية ورفع حالة الطوارئ التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وذكرت الحكومة، أن حدود البلاد مفتوحة أمام جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال، وأمام الدول الأعضاء في "منطقة شينجن" من خارج التكتل والمملكة المتحدة أيضا، في خطوة مطلوبة بشدة لدعم قطاع السياحة الذي يمثل أكثر من 12% من اقتصاد البلاد.
وكانت إسبانيا، قد قالت يوم أمس السبت، إنها "ستسمح للسياح البريطانيين بالدخول دون الاضطرار للبقاء في حجر صحي، على الرغم من أنهم سيخضعون لعزل مدته 14 يوما لدى عودتهم لبلادهم".
وسيتسنى للإسبان اعتبارا من اليوم، التنقل بحرية في أنحاء البلاد، عقب حجر صحي فرض منذ يوم 14 مارس الماضي، مما اضطر السكان للبقاء في الأقاليم التي هم فيها.
وسيخضع كل من يصل إلى إسبانيا لفحص درجة حرارتهم وسيقدمون معلومات عن المناطق التي جاؤوا منها، وعن مكانهم في إسبانيا تحسبا للحاجة لتعقبهم في ما بعد.
وبدأت إسبانيا على مدى الأسابيع الماضية تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا؛ حيث سجلت أكثر من 245 ألف إصابة بالمرض إلى جانب ما يربو على 28 ألف وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,947 مليون إصابة، بينهم أكثر من 467 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,761 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.