كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة تكشف عن حجم المساعدات الإنسانية الإماراتية لكافة قارات العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأحد، إن القيم والعادات الأصيلة والصفات النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة دائماً تتجلى في وقت الأزمات؛ حيث أظهرت الدولة معدنها الحقيقي من حيث كيفية مساعدة الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، أو من حيث الاهتمام بقضايا اللاجئين والتخفيف من تداعياتها الإنسانية.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: يؤكد كل من تاريخ الإمارات والرؤية التي تأسست عليها على أن قيمتي الخير والعطاء ترسمان هوية الدولة وتقودان مشروعها الحضاري في مختلف المستويات.

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وذكرت أن الإمارات أرسلت أكثر من 935 طناً من المستلزمات الصحية والوقائية لخدمة 935 ألفاً من المهنيين والعاملين بالمجال الطبي في أكثر من 65 دولة حول العالم، ولم تنسَ في عز أزمة كورونا قضية اللاجئين حيث تزرع الابتسامة في شفاه المحرومين، وتواسي جموع المنكوبين بتقديم مساعدات للاجئي الروهينغا في بنغلاديش واللاجئين في اليونان كما استفاد مليون شخص في الأردن، والعراق، ومصر، ولبنان، واليونان، معظمهم من اللاجئين السوريين من مساعدات الإمارات.

ولفتت إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري، ساعدت شحنات المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية التي انطلقت من أراضي الإمارات إلى كافة قارات العالم، في تعزيز قدرات العديد من الحكومات والمنظمات الدولية على مواجهة تداعيات وباء كورونا في مخيمات ومناطق اللاجئين، وقد كانت في مقدمة الحضور وأيقونة السبق.

وخلصت الى القول "وغنيٌ عن القول، إن الدعم الإنساني ليس غريباً على دولة الإمارات، فقد أصبح وَسماً بُصم في أجندتها ومنهجاً إنسانياً راسخاً؛ حيث أضفت المساعدات الإماراتية للاجئين بعداً ملموساً وأكثر إيجابية على العمل الإنساني العالمي، من خلال تحديث أساليب تقديم المساعدات لتأخذ بيدهم تنموياً وإغاثياً وثقافياً.