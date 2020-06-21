كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا ترصد 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة البريطانية، اليوم الأحد، أنه تم رصد 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لتصل إلى مستوى 42632.

وذكرت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1221 حالة جديدة ليبلغ مستوى 304331.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.